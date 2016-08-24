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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 14:19 BJT

修正-德国数据：第二季GDP较前季增长0.4%，受出口、政府支出和消费拉动

第二季政府支出较前季增长0.6%，为GDP增长率贡献0.1个百分点，因政府部门增加支出以安置创纪录的移民。

消费者支出小幅上升0.2%，为GDP贡献0.1个百分点。

工厂和设备投资较前季下滑2.1%，给整体经济增长造成0.4个百分点的拖累。(完) (编译 李春喜/侯雪苹；审校 艾茂林/王兴亚)

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