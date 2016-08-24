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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 14:14 BJT

日本股市：日圆涨势暂停提振日经指数走高，叶伦讲话前市场人气谨慎

路透东京8月24日 - 日本日经指数周三走高，日圆涨势暂停提振周期性股票，不过美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席在央行官员会议上演讲之前市场保持谨慎，限制了股市涨势。

日经指数 收涨0.6%至16,597.30点。

东证股价指数 涨0.7%至1,306.71点，JPX-日经400指数 涨0.6%至11,739.87点。(完)

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