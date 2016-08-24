中国新债：农发行下周一将增发至多240亿元五期固息债，期限1-10年

路透上海8月24日 - 中国农业发展银行周三公告，将于下周一(29日)招标增发至多240 亿元人民币五期固息债，期限包括一、三、五、七和10年。 上述五期债分别为该行今年第19、20、21、17和18期增发债，票面利率分别为2.31%、2 .79%、2.96%、3.54%和3.58%。具体发行条款如下： 2016年第19、20、21、17和18期增发债 ---------------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/3/5年：50亿；7年：30亿；10年：60亿 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：8月29日下午14:00-15:00 7/10年：8月29日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 8月31日 起息日 1/3/5年：7/27；7/10年：4/22 发行期 8/30-8/31 上市日 9月2日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% ----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)