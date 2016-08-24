《汇市简讯》美元兑日圆以外亚币持坚，但呈区间波动

* 美元兑日圆以外亚洲货币持坚，但大致呈区间波动

* 在周五美联储主席叶伦演说之前，市场料维持于区间内

* 受到南非兰特挫跌及标普调降墨西哥评等消息影响，美元兑亚币受到支撑

* 10国集团(G10)货币汇率走势沉闷，未提供新的指引

* 美元/韩元及美元/坡元分别在1120及1.35上方获得良好支撑