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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 14:29 BJT

《汇市简讯》欧元/美元小跌，市场聚焦美国房屋销售数据

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* 欧元/美元的亚洲盘区间为1.1288-1.1311，本周以来区间为1.1271-55

* 相较昨日的1.1303-55，亚洲盘区间呈现向下突破

* 美联储官员一连串鹰派评论，挫掉先前希望削减空仓的倾向

* 美国新屋销售按月急增12.4%，亦提振美元

* 聚焦于今日公布的美国成屋销售数据，预期1400GMT公布，市场预估较前月下滑0.4%

(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)

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