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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 14:38 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初英镑/美元小跌

0626GMT

* 欧洲盘初英镑/美元小跌

* 英镑/美元报1.3162美元，亚洲盘区间在1.3173-1.3202

* 可能是因为技术面此前激发的多仓被结清所致

* 英镑/美元上档意外在1.3210受阻后，进一步触发停止单的威胁降低

* 0830GMT将公布英国7月抵押贷款批准件数，上月为4.0103万件

* 交投料将迟滞，上有阻力1.3200-10，下有支撑1.3140-50

(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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