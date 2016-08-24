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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 14:51 BJT

新兴汇市：亚币下跌，印尼卢比触及近两个月低点

“我认为她不会就下次升息的时间提供任何指引”，Gao说，并称叶伦可能会重申未来
的政策决定仍将取决于数据。”
    
    人民币走软，因美元走强，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购，为2月以来
首见，一些分析师表示，这显示监管层有意降杠杆。 
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            100.33    100.25   -0.08  +19.90    120.30
    坡元            1.3530    1.3515   -0.11   +4.77    1.4175
    台币          31.778    31.706   -0.23   +4.05    33.066
    韩元           1121.27   1115.60   -0.51   +4.79   1174.95
    泰铢             34.66     34.62   -0.12   +3.92     36.02
    菲律宾披索       46.58     46.46   -0.26   +0.69     46.90
    印尼卢比      13260.00  13218.00   -0.32   +3.96  13785.00
    印度卢比       67.14     67.07   -0.10   -1.47     66.15
    马币            4.0400    4.0250   -0.37   +6.19    4.2900
    人民币          6.6562    6.6407   -0.23   -2.47    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/汪红英/蔡美珍；审校 张荻/艾茂林/郑茵)

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