新兴汇市：亚币下跌，印尼卢比触及近两个月低点

“我认为她不会就下次升息的时间提供任何指引”，Gao说，并称叶伦可能会重申未来 的政策决定仍将取决于数据。” 人民币走软，因美元走强，中国央行周三在公开市场重新启动14天逆回购，为2月以来 首见，一些分析师表示，这显示监管层有意降杠杆。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 100.33 100.25 -0.08 +19.90 120.30 坡元 1.3530 1.3515 -0.11 +4.77 1.4175 台币 31.778 31.706 -0.23 +4.05 33.066 韩元 1121.27 1115.60 -0.51 +4.79 1174.95 泰铢 34.66 34.62 -0.12 +3.92 36.02 菲律宾披索 46.58 46.46 -0.26 +0.69 46.90 印尼卢比 13260.00 13218.00 -0.32 +3.96 13785.00 印度卢比 67.14 67.07 -0.10 -1.47 66.15 马币 4.0400 4.0250 -0.37 +6.19 4.2900 人民币 6.6562 6.6407 -0.23 -2.47 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/汪红英/蔡美珍；审校 张荻/艾茂林/郑茵)