国际油市：油价下滑，受美国原油库存意外上升及中国需求堪忧拖累

中国原油需求成长强劲，因中国独立炼厂--即所谓的“茶壶”炼厂--取得政府原油进口额度与执照后，于去年6月开始进口原油。但当局以“茶壶”炼厂为目标、整顿石油行业逃税行为的活动，可能影响国内需求。

“目前的问题在于，这些‘茶壶’炼厂是否会开始减产，”驻新加坡一名交易商表示，并称中国需求下降将给供应过剩的原油市场带来双重打击。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外大幅增加 ，令市场供应过剩的担忧加剧，即便汽油库存大减且馏分油库存下降。

“API数据显示库存增加，我们却见到市场没有太大反应，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

原油价格周二上涨，此前路透周二报导称，对于是否支持联合行动以提振油市，伊朗已经释出正面讯息。

不过分析师及交易员仍质疑产油国能否在下月阿尔及利亚会议上达成协议，因多个OPEC成员国仍在分别推动自己的议程。

伊拉克总理周二表示，该国产量尚未达到完全产量限额，暗示不会为了任何支撑油价的OPEC协议而抑制石油产出。

Spooner表示，“我看不出特别是对于沙特而言，实际达成任何有意义的产出限制有什么合理之处，因为美国页岩油产能很大，且能快速开动生产，”他并称未来几天油价可能向每桶45美元靠拢。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻