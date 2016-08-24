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货币新闻 | 2016年 8月 24日 星期三 15:00 BJT

欧洲个股：嘉能可预期2017年恢复派息，不急于恢复锌产出

路透伦敦8月24日 - 嘉能可 周三表示，该公司料将在明年“以适当水平”恢复派息，此前该公司宣布维持在缩减净债务的轨道上。

嘉能可执行长格拉森博格在与记者召开电话会议时表示，该公司并不急于重启锌产出；先前嘉能可关闭锌产能以协助提振市场。

格拉森博格表示，“我们将在适当时机挖矿。”(完)

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