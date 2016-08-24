欧洲个股：嘉能可预期2017年恢复派息，不急于恢复锌产出

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透伦敦8月24日 - 嘉能可 周三表示，该公司料将在明年“以适当水平”恢复派息，此前该公司宣布维持在缩减净债务的轨道上。
嘉能可执行长格拉森博格在与记者召开电话会议时表示，该公司并不急于重启锌产出；先前嘉能可关闭锌产能以协助提振市场。
格拉森博格表示，“我们将在适当时机挖矿。”(完)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。