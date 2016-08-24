英股业绩：广告集团WPP上半年净营收增幅超出预期，上调全年营收预估

路透伦敦8月24日 - 全球最大的广告集团WPP 公布上半年净营收增长3.8%，好于预期；该公司还上调了全年营收预估，因对其服务的需求全面增强。

该公司称，目前预计全年营收增幅将“远高于”3%，之前的预估为“高于”3%。

WPP还称，公司将更加努力地增加在迅速增长的市场以及新媒体部门的营收，尤其是在英国公投决定退出欧盟之后。

该公司目前希望在未来四到五年中，来自这些市场的营收将占到总营收的40-45%，之前的目标为占35-40%。

分析师之前预计，WPP上半年净营收增幅约为3.2-3.3%，但该公司称，对科技的投资提振了广告和媒体投资管理业务的净营收增长。