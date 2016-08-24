台湾个股：华银海外获利比重提升至近四成，将扩大美元资产规模

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北8月24日 - 台湾大型公股金控华南金控 指出，旗下子公司华南银行经优化资产组合，并扩大OBU及海外分行与中小企业放款，至今年第二季底该行OBU和海外单位税前净利达30.71亿台币，税前纯益占全行比率贡献自去年同期的25%大幅提升至36%。
华南金周三举行线上法人说明会，揭示今年上半年营运绩效；该公司指出，今年上半年自结税后净利达76.92亿台币，与去年同期的75.85亿比较成长1%，每股税后盈余0.78台币；主要获利来源子公司华南银行，上半年累计自结净收益达179.74亿台币，与去年同期171.56亿比较成长5%。
面临当前全球主要央行实施负利率政策，华银副总经理高荣成说，台湾央行重贴现率目前仍在1.375%，台湾采负利率的机率不大。
〞欧洲等央行实施负利率政策，华银将扩大美元资产规模，积极找寻高评等的美元计价债券。〞他说。
在资产品质方面，华南金子公司华银至6月底止逾放比为0.26%，优于业界平均0.27%，逾放覆盖率亦达400.74%；全行存放利差亦自去年6月的1.43个百分点提升至今年6月的1.47个百分点。
展望未来，华银称，将透过多元化收益来源、积极完备海外布局与创新金融商品与服务等策略；在海外部分，目前该行除在新加坡和胡志明已设分行，且已递件申请缅甸仰光办事处，另新申设的菲律宾马尼拉分行近期内有望取得主管机关核准，期能扩大海外市场规模，提升海外获利。
对于台湾兆丰银行遭美国重罚1.8亿美元，华银副总经理赖明佑表示，目前在美国纽约和洛杉矶设两家分行，最近一次金检报告尚未出炉，前次金检结果报告均为〞满意〞等级。(完)
(记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)
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