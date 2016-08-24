路透基点：台湾荣民工程将九年期项目融资规模增至69亿台币--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
额度分配情况如下（单位是百万台币）： A部分 B部分 C部分 总计 牵头行兼簿记行 第一商业银行 650 670 680 2,000 副牵头行（协办行） 台湾农业银行 230 240 330 800 台湾银行 230 240 330 800 华南商业银行 230 240 330 800 兆丰国际商业银行 230 240 330 800 经理行 盘古银行 140 150 210 500 永丰银行 140 150 210 500 远东国际银行 140 150 210 500 中国进出口银行 60 70 70 200 总计 2,050 2,150 2,700 6,900 （完） (编译 高琦; 审校 艾茂林)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583