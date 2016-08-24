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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 15:38 BJT

路透基点：台湾荣民工程将九年期项目融资规模增至69亿台币--TRLPC

额度分配情况如下（单位是百万台币）：
                         A部分      B部分      C部分      总计
    牵头行兼簿记行
    第一商业银行          650        670        680      2,000  
  
    副牵头行（协办行）                                 
    台湾农业银行          230        240        330        800  
    
    台湾银行              230        240        330        800  
    
    华南商业银行          230        240        330        800  
    
    兆丰国际商业银行      230        240        330        800  
    
    经理行 
    盘古银行              140        150        210        500  
    
    永丰银行              140        150        210        500  
    
    远东国际银行          140        150        210        500  
    
    中国进出口银行         60         70         70        200  
    
    总计                2,050      2,150      2,700      6,900 
    （完）
    
      

 (编译 高琦; 审校 艾茂林)

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