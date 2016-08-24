更新版 1-台湾个股：新光寿上半年国际板债券余额增至3,187亿台币，下半年转趋谨慎

* 新光寿上半年底国际板债券余额增至3,187亿台币

* 下半年国际板债券转趋谨慎择优投资

* 股市青睐高现金股息股票，以台股为主 (新增公司方更多投资内容)

路透台北8月24日 - 台湾主要保险金控--新光金 旗下人寿周三表示，今年上半年底国际板债券投资余额为3,187亿台币，下半年改采谨慎择优态度，增幅将放缓，以减轻被提前赎回的压力。

至于股市方面，新光金控副总经理徐顺鋆在投资人说明会并指出，已陆续调节海内外展望欠佳个股，累计出售金额超过500亿台币，现已开始转进高现金股息族群，主要锁定台股，目标在IFRS 9(国际财务报导准则第九号)上路前建立1,000-1,500亿台币部位。

“下半年对国际板债券改采谨慎择优。”他在场边对路透称，此前已将持有国际板债券赎回期间拉长，减轻国际板债券被提前赎回的压力。

新光人寿并认为，虽然全球利率持续低档，仍将投入新兴市场公债及海外公司债，以维持经常性收益。

新光金控提供资料显示，海外固定收益投资金额较去年同期增24.8%，主要配置于新兴市场美元计价债券及国际板债券，上半年底国际板债券占海外固定收益总投资金额比重已提高至27%，避险前平均殖利率达4.5%，避险后殖利率也远高于台债。

徐顺鋆也提及，去年预期美国升息，因此配置美国当地金融股，但其展望不好、股价表现欠佳，7月份已出脱60余亿台币美国金融股，让未来损益的压力小一点。

此外，新光人寿上半年RBC(风险适足率)为227%，7月随着股债双涨已回到250%，下半年若股市维持在现有水准，其RBC可望维持250%，为求RBC表现稳定，年底前可能发行无到期日累积次顺位债券。