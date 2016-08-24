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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 16:03 BJT

《全球汇市》美元小涨，交易员翘首以待美联储叶伦在杰克森霍尔讲话

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1296  1.1303  -0.06  +4.01  1.0860
    美元/日圆            100.26  100.23  +0.03 -16.66  120.30
    欧元/日圆         113.26  113.32  -0.05 -13.19  130.47
    美元/瑞郎            0.9636  0.9636  +0.00  -3.81  1.0018
    英镑/美元            1.3181  1.3191  -0.08 -10.56  1.4738
    美元/加元            1.2923  1.2911  +0.09  -6.62  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6638  6.6569  +0.10  +1.46  6.5680
    澳元/美元            0.7608  0.7615  -0.09  +4.58  0.7275
    新西兰元/美元        0.7291  0.7290  +0.01  +6.83  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0886  1.0891  -0.05  +0.00  1.0886
    欧元/英镑         0.8568  0.8563  +0.06 +16.30  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4626  9.4674  -0.05  +3.19  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1987  8.2137  -0.18  -7.25  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 刘秀红/侯雪苹/蔡美珍；审校 高琦/张涛/艾茂林)

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