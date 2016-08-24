路透基点：复星高科技启动8亿元人民币融资案--TRLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海复星高科技(集团)已经推出8亿元人民币（1.2亿美元）三年期境内贷款，所筹资金将用于营运资本。
韩亚银行和汇丰控股担任本案的牵头行和簿记行，利率是中国人民银行基准利率的95%。
银行受邀以三个层次参贷：
承诺2亿元人民币或以上，担任牵头行，最高费率30个基点；
承诺1-1.99亿元人民币，担任主办行，费率25个基点；
承诺5,000-9,900万元人民币，担任安排行，费率20个基点。
在香港上市的母公司复星国际是本案的担保人。
银行回复截止日期是10月14日。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予复星高科技AAA的评级，展望为稳定。复星高科技投资于医疗、房地产、钢铁和其它领域。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583