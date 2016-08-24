路透基点：复星高科技启动8亿元人民币融资案--TRLPC

路透香港8月24日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海复星高科技(集团)已经推出8亿元人民币（1.2亿美元）三年期境内贷款，所筹资金将用于营运资本。

韩亚银行和汇丰控股担任本案的牵头行和簿记行，利率是中国人民银行基准利率的95%。

银行受邀以三个层次参贷：

承诺2亿元人民币或以上，担任牵头行，最高费率30个基点；

承诺1-1.99亿元人民币，担任主办行，费率25个基点；

承诺5,000-9,900万元人民币，担任安排行，费率20个基点。

在香港上市的母公司复星国际是本案的担保人。

银行回复截止日期是10月14日。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予复星高科技AAA的评级，展望为稳定。复星高科技投资于医疗、房地产、钢铁和其它领域。（完）