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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 16:21 BJT

欧洲汇市：英镑维持在近期高点附近，受乐观经济数据提振

英镑周二上涨，因英国8月制造业出口订单创下两年高位，而且上周公布的7月通胀和零售销售数据也都超过预期，这些都进一步表明消费者在英国6月退欧公投后尚未收紧支出。

“公投后出炉数据的强劲表现，已经被利率市场大幅消化的货币宽松举措，还有整体走软的美元，这些都令英镑有望升向1.3450美元，”摩根士丹利的汇市策略部主管Hans Redeker说道，“看起来英镑汇率贬值已经发挥了吸引外资进入英镑资产的作用。”

“对于英国央行将进一步放宽政策的预期已经回落，市场目前仅预计央行在11月会议有50%的可能性降息15个基点。”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Viraj Patel表示。（完）

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