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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 16:29 BJT

台湾汇市：台币随韩元收跌但出口商抛汇缩减贬幅，观望周五美联储主席演说

* 随韩元收贬，外商银小幅汇出
    * 出口商抛汇令台币缩减贬幅
    * 明日台币兑美元主要交易区间料在31.700-31.850

    路透台北8月24日 - 台币兑美元 周三收贬，但尾盘幅度缩减。交易员表示，国际美元回扬令亚币
走疲，韩元大幅走软，外商银小幅汇出。只不过，出口商的抛汇动作也相当频繁，令台币明显缩减贬幅。各方
目前仍然观望周五美联储主席的演说。
    
    汇银人士表示，由于出口商抛汇的动作相当积极，令台币一路缩减贬幅，午盘以后台币贬幅已不及上午的
一半，出口商也纾解了月底的抛汇压力。他们认为，美联储主席叶伦的演说将给予美元新方向，因此在周五前
美元走势料偏胶着。
    
    〞股市走弱一些...其实外资之前进来那么多，没什么出去，〞一位小型商银交易员说。
    
    他们表示，目前看来外资资金没有大笔汇出的意图，因此短期内也不期待台币走贬幅度太大。尤其是美元
高档也还有出口商的卖压等着，近32大关美元压力不算小。
    
    〞有一些人还等着卖美元，〞另一位大型商银交易员说。他们表示，今日盘中台币贬至31.8迟迟未能贬破
，因此午盘之后31.750-31.800就有不少卖盘按耐不住。总结今日台币多是筹码面的抛补。    
    
    今日台币兑美元主要交易区间在31.744-31.808，上日区间在31.650-31.739。他们预估明日台币区间在31
.700-31.850。    
       
    台湾股市周三收小跌0.15%；资料显示，外资及陆资在台股卖超3亿台币，连四个交易日卖超共计68.43亿
台币       
    
    韩元兑美元 今日收贬报1,122.0，上日收在1,115.6。
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去
不远；目前一个月美元/台币远汇 报31.682/31.742，上日收在31.760。     
    
    美元周三小涨，但未能突破近期交投区间，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)
的年会，期望从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否准备再度升息的线索。美元前一交易日下跌。 
    
    全球央行官员本周晚些时候将在杰克森霍尔召开会议，这仍是市场关注的焦点。美联储主席叶伦周五将在
会议上发表讲话。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价        成交量   上日 
                        元                                           亿美元  
                      报价                                                   
 台北外汇经纪公     31.772     31.706   31.744-31.824   31.810         7.19    7.17
 司                                                                          
 元太外汇经纪公     31.771     31.705   31.742-31.818   31.810         3.14   3.305
 司                                                                          
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.030              -0.045/-0.025
 美元/台币六个月期        -0.190/-0.150              -0.190/-0.150
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　     

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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