台湾汇市：台币随韩元收跌但出口商抛汇缩减贬幅，观望周五美联储主席演说

* 随韩元收贬，外商银小幅汇出 * 出口商抛汇令台币缩减贬幅 * 明日台币兑美元主要交易区间料在31.700-31.850 路透台北8月24日 - 台币兑美元 周三收贬，但尾盘幅度缩减。交易员表示，国际美元回扬令亚币 走疲，韩元大幅走软，外商银小幅汇出。只不过，出口商的抛汇动作也相当频繁，令台币明显缩减贬幅。各方 目前仍然观望周五美联储主席的演说。 汇银人士表示，由于出口商抛汇的动作相当积极，令台币一路缩减贬幅，午盘以后台币贬幅已不及上午的 一半，出口商也纾解了月底的抛汇压力。他们认为，美联储主席叶伦的演说将给予美元新方向，因此在周五前 美元走势料偏胶着。 〞股市走弱一些...其实外资之前进来那么多，没什么出去，〞一位小型商银交易员说。 他们表示，目前看来外资资金没有大笔汇出的意图，因此短期内也不期待台币走贬幅度太大。尤其是美元 高档也还有出口商的卖压等着，近32大关美元压力不算小。 〞有一些人还等着卖美元，〞另一位大型商银交易员说。他们表示，今日盘中台币贬至31.8迟迟未能贬破 ，因此午盘之后31.750-31.800就有不少卖盘按耐不住。总结今日台币多是筹码面的抛补。 今日台币兑美元主要交易区间在31.744-31.808，上日区间在31.650-31.739。他们预估明日台币区间在31 .700-31.850。 台湾股市周三收小跌0.15%；资料显示，外资及陆资在台股卖超3亿台币，连四个交易日卖超共计68.43亿 台币 韩元兑美元 今日收贬报1,122.0，上日收在1,115.6。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘相去 不远；目前一个月美元/台币远汇 报31.682/31.742，上日收在31.760。 美元周三小涨，但未能突破近期交投区间，市场关注全球央行官员在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole) 的年会，期望从中寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否准备再度升息的线索。美元前一交易日下跌。 全球央行官员本周晚些时候将在杰克森霍尔召开会议，这仍是市场关注的焦点。美联储主席叶伦周五将在 会议上发表讲话。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.772 31.706 31.744-31.824 31.810 7.19 7.17 司 元太外汇经纪公 31.771 31.705 31.742-31.818 31.810 3.14 3.305 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.030 -0.045/-0.025 美元/台币六个月期 -0.190/-0.150 -0.190/-0.150 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)