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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--8月24日

8月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:18时，1港元=0.85779人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为26.23%，高于上交易日收盘的26.03%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.52      4.90      1.08
 建设银行                                          5.32      5.74      1.08
 中国银行                                          3.46      3.41      1.18
 农业银行                                          3.21      3.13      1.20
 招商银行                                         18.62     18.84      1.15
 中信银行                                          6.32      5.05      1.46
 交通银行                                          5.82      5.72      1.19
 民生银行                                          9.27      8.27      1.31
 中国人寿                                         21.58     18.28      1.38
 中国平安                                         34.33     39.90      1.00
 中国太保                                         26.42     27.75      1.11
 中信证券                                         16.71     17.30      1.13
 新华人寿                                         43.30     31.70      1.59
 海通证券                                         15.72     13.50      1.36
 华能国际                                          7.27      4.78      1.77
 大唐发电                                          3.98      2.03      2.29
 华电国际                                          5.35      3.70      1.69
 中煤能源                                          5.54      3.72      1.74
 中国神华                                         14.89     13.70      1.27
 中国石油                                          7.43      5.27      1.64
 兖州煤业                                         12.28      4.43      3.23
 中国石化                                          4.96      5.59      1.03
 上海石化                                          6.17      3.90      1.84
 中海油服                                         12.37      6.20      2.33
 仪征化纤                                          3.90      1.49      3.05
 中国铝业                                          3.97      2.85      1.62
 江西铜业                                         14.67      8.87      1.93
 洛阳钼业                                          4.05      1.81      2.61
 紫金矿业                                          3.41      2.78      1.43
 马钢股份                                          2.94      1.83      1.87
 鞍钢股份                                          4.53      3.73      1.42
 重庆钢铁                                          2.52      2.05      1.43
 海螺水泥                                         17.17     22.10      0.91
 洛阳玻璃                                         26.15      4.70      6.49
 京城机电                                         10.22      3.22      3.70
 中联重科                                          4.41      2.51      2.05
 金隅股份                                          4.25      2.95      1.68
 中国国航                                          7.70      5.87      1.53
 东方航空                                          6.74      4.23      1.86
 南方航空                                          7.73      5.10      1.77
 中国远洋                                          5.30      2.69      2.30
 中海集运                                          4.10      1.63      2.93
 中集集团                                         14.38      9.54      1.76
 中海发展                                          6.55      4.38      1.74
 宁沪高速                                          9.19     11.10      0.97
 深高速                                            8.55      8.22      1.21
 成渝高速                                          4.77      2.75      2.02
 皖通高速                                         13.91      6.61      2.45
 广深铁路                                          4.17      3.87      1.26
 中国南车                                          9.35      6.93      1.57
 中国交建                                         12.29      9.12      1.57
 中国铁建                                          9.41      9.45      1.16
 中国中铁                                          7.66      5.87      1.52
 长城汽车                                         10.45      7.36      1.66
 比亚迪                                           59.08     51.65      1.33
 广汽集团                                         23.56     10.46      2.63
 青岛啤酒                                         29.69     26.40      1.31
 白云山                                           25.79     18.92      1.59
 新华制药                                         13.27      5.50      2.81
 海信科龙                                         11.60      5.52      2.45
 南京熊猫                                         16.13      6.41      2.93
 晨鸣纸业                                          9.20      6.77      1.58
 上海医药                                         20.14     21.30      1.10
 中兴通讯                                         14.70     11.32      1.51
 东方电气                                         10.04      6.15      1.90
 潍柴动力                                          8.88      9.71      1.07
 东北电气                                          6.76      2.79      2.82
 广船国际                                         28.96     11.80      2.86
 昆明机床                                          6.89      2.42      3.32
 一拖股份                                          9.77      4.17      2.73
 北辰实业                                          4.36      2.55      1.99
 创业环保                                          8.06      3.88      2.42
 中国中冶                                          4.21      2.60      1.89
 金风科技                                         16.51     12.02      1.60
 丽珠                                             50.54     40.80      1.44
 万科                                             23.99     20.00      1.40
 郑煤机                                            6.10      3.40      2.09
 大连港                                            2.57      1.53      1.96
 山东墨龙                                         10.64      3.20      3.88
 浙江世宝                                         41.16      9.89      4.85
 复星医药                                         22.66     21.90      1.21
 光大银行                                          4.02      3.65      1.28
 东江环保                                         19.47     13.18      1.72
 上海电气                                          8.69      3.44      2.95
 广发证券                                         16.74     17.12      1.14
 华泰证券                                         20.12     16.80      1.40
 东方证券                                         16.59      8.20      2.36
 
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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