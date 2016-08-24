亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近三周低点后收跌，受油价疲软拖累

TOCOM-1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌0.4日圆，报每公斤151.7日圆(1.52美元)，上日晚盘曾触及8月5日以来低点151.1日圆，受油价走弱打击。

布兰特原油周三下跌1.5%，因美国原油库存意外增加，重燃过去两年打压油价的供应过剩的担忧。