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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 17:20 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及近三周低点后收跌，受油价疲软拖累

TOCOM-1月期胶合约 <0#2JRU:>收跌0.4日圆，报每公斤151.7日圆(1.52美元)，上日晚盘曾触及8月5日以来低点151.1日圆，受油价走弱打击。

布兰特原油周三下跌1.5%，因美国原油库存意外增加，重燃过去两年打压油价的供应过剩的担忧。

“目前市场没有明确方向。没有人打算当前状况下押注，”该名交易员表示。

上海期交所主力1月期胶 跌30元人民币，收报每吨12,615元(1,896.79美元)，连续三个交易日下跌。

新加坡商品交易所(SICOM)的9月期胶 最新报每公斤126.3美分，下跌1.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 李春喜/艾茂林)

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