更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，跨月资金供给无虞惟议价弹性变小

* 短率续在既有低档区间盘整 * 跨月资金供给无虞惟议价弹性变小 * 短票及RP利率大致持平不变 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北8月24日 - 台湾银行间拆款利率周三仍在低位。资金调度人士指出，外资连日汇出舒缓资金偏滥 情势，惟今日跨月资金供给无虞只是议价弹性变小，月底前料跨月短率续持在既有低档盘整。 他们表示，今日除了一大行续以0.29%利率提供票券商跨月拆款资金，另一大行也以相同利率与票券商承 作一笔到期续作的跨月拆款，加以多家公营及民营银行陆续加入跨月资金供给行列，带动跨月拆款资金流动度 提高，短率仍旧续处低位。 〞感觉比较没有那么多来排队等老大(央行)代收隔拆。〞一大型银行交易员说。 此外，市场留意近日现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股利包括：周四 第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕 、广达 及中 信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.772 31.706 台湾加权股价指数<.TWII 9,017.83 9,030.93 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.230% 0.177-0.230% --一周拆款利率区间 0.178-0.290% 0.177-0.290% --两周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.210-0.295% **短票利率持稳** 短票方面，一大型票券商交易主管指出，部分金控、证券为调度现金股利发放而发行的免保短票已大致完 成筹措，其他需求皆为例行性操作，预计月底不致出现紧缩效应，跨月、跨季短票利率分别落在0.28%、0.29% 。 〞比较穷的银行都要买票到九月底了。〞另一大型票券交易员说。 上述大型票券交易员也称，现在银行间买票意愿踊跃，甚至接受以0.29-0.30%的利率承作60天期短票，尽 管月底将至，仍未见短票利率有些微走扬压力。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.25-0.35%，成交金额为64.85 亿台币；前日加权平均利率在0.286%，区间在0.27-0.35%，成交金额为80.49亿台币。 台湾央行周三发行3,977亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,973.5亿台币，发行余额增3.5亿台币 。本周余日到期央行定存单分别为：周四到期3,200亿，周五则为1,597亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为300亿台币，累计超额准备7,738亿台币、加计前期1%的超额准 备为8,734亿台币。 **RP利率持平不变** 债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，因应近日现金股利发放的资金需求，部分投信端出现 走钱迹象，不过整体市场资金仍显充裕，令RP利率维持原有利率水准。 另一大型证券交易员并指出，随着月底脚步逼近及投信端资金不再宽裕，今日要求跨月RP公债利率贴水的 客户略增，带动跨月公债RP利率成交至0.29%。 “要求跨月利率要加点的人变多了。” 上述大型证券商交易员说。 另位大型票券交易员也称，今日投信端走钱的客户偏多，银行端客户则是主动要券，整体资金虽不如日前 宽松，但不致影响资金调度，目前看来月底紧缩因素尚不明显，应该不用紧张。 今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%，跨月天期则成交在0.29%；与 银行承作的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也 与上日相似。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利 率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平 上日。(完) (审校 曾祥进)