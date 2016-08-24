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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 17:32 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率仍在低位，跨月资金供给无虞惟议价弹性变小

* 短率续在既有低档区间盘整
    * 跨月资金供给无虞惟议价弹性变小
    * 短票及RP利率大致持平不变

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月24日 - 台湾银行间拆款利率周三仍在低位。资金调度人士指出，外资连日汇出舒缓资金偏滥
情势，惟今日跨月资金供给无虞只是议价弹性变小，月底前料跨月短率续持在既有低档盘整。
    
    他们表示，今日除了一大行续以0.29%利率提供票券商跨月拆款资金，另一大行也以相同利率与票券商承
作一笔到期续作的跨月拆款，加以多家公营及民营银行陆续加入跨月资金供给行列，带动跨月拆款资金流动度
提高，短率仍旧续处低位。
    
    〞感觉比较没有那么多来排队等老大(央行)代收隔拆。〞一大型银行交易员说。  
    
    此外，市场留意近日现金股利发放后资金重新分配情形。本周大型上市公司预定发放现金股利包括：周四
第一金控 将发放108.88亿台币，周五则有中华电信 、和硕 、广达 及中
信金控 将分别发放425.51亿台币、129.54亿台币、146.78亿台币、146.02亿台币现金股利。

 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.772                    31.706
 台湾加权股价指数<.TWII           9,017.83                  9,030.93
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.230%               0.177-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.290%               0.177-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.300%               0.210-0.295%
        
    **短票利率持稳**
    
    短票方面，一大型票券商交易主管指出，部分金控、证券为调度现金股利发放而发行的免保短票已大致完
成筹措，其他需求皆为例行性操作，预计月底不致出现紧缩效应，跨月、跨季短票利率分别落在0.28%、0.29%
。
    
    〞比较穷的银行都要买票到九月底了。〞另一大型票券交易员说。 
    
    上述大型票券交易员也称，现在银行间买票意愿踊跃，甚至接受以0.29-0.30%的利率承作60天期短票，尽
管月底将至，仍未见短票利率有些微走扬压力。 
    
    据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.288%，区间在0.25-0.35%，成交金额为64.85
亿台币；前日加权平均利率在0.286%，区间在0.27-0.35%，成交金额为80.49亿台币。
                
    台湾央行周三发行3,977亿台币定存单，较今日到期定期存单金额3,973.5亿台币，发行余额增3.5亿台币
。本周余日到期央行定存单分别为：周四到期3,200亿，周五则为1,597亿。
   
    拆款中心资料 显示，周三超额准备为300亿台币，累计超额准备7,738亿台币、加计前期1%的超额准
备为8,734亿台币。
    
                  
    **RP利率持平不变**
    
    债券附买回(RP)市场方面，大型证券商交易员表示，因应近日现金股利发放的资金需求，部分投信端出现
走钱迹象，不过整体市场资金仍显充裕，令RP利率维持原有利率水准。
    
    另一大型证券交易员并指出，随着月底脚步逼近及投信端资金不再宽裕，今日要求跨月RP公债利率贴水的
客户略增，带动跨月公债RP利率成交至0.29%。  
    
   “要求跨月利率要加点的人变多了。” 上述大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称，今日投信端走钱的客户偏多，银行端客户则是主动要券，整体资金虽不如日前
宽松，但不致影响资金调度，目前看来月底紧缩因素尚不明显，应该不用紧张。
    
    今日证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率持平于上日的0.27-0.28%，跨月天期则成交在0.29%；与
银行承作的公债RP利率主要成交在0.28-0.29%，也同于上日；而公司债附买回利率主要成交在0.34-0.35%，也
与上日相似。 
     
    今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间落在0.21-0.24%，至于短天期公司债附买回利
率则主要成交在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要成交在0.25-0.27%，以上价格皆大致持平
上日。(完)

 (审校 曾祥进)

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