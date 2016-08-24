路透基点：顶新集团旗下台湾之星电信拟筹措30亿台币贷款--TRLPC

路透8月24日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，台湾顶新集团旗下的电信服务供应商台湾之星正在寻求一笔30亿台币四年期贷款。

消息人士称，台湾工业银行是本案的初始牵头行兼簿记行。贷款利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码250个基点。

顶新集团的创始人魏应州为该笔贷款提供个人担保。所筹资金将用作运营资本。

借款人上次探询市场是在2015年8月，拟筹措40亿台币两年期贷款，但最后并未成案。（完）