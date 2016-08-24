美国个股：韩国当局延后对谷歌的地图资讯相关请求做出决定

路透首尔8月24日 - 韩国当局周三表示，关于谷歌6月提出将政府提供的地图数据存放在全球各地服务器(伺服器)的要求，将延后至11月23日做出是否批准的决定。

韩国当局先前曾表示将在周三做出决定。谷歌先前则表示，需要将这些资料放在全球各地的服务器，以在韩国推出完整的地图服务。谷歌的母公司为Alphabet Inc 。

周三官员们开会过后，韩国政府称需要在与谷歌深入讨论安全等问题后，就此事作出“审慎决定”。(完)