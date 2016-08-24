金属期市：伦敦期铜跌至八周低点，因亚洲库存上升

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“亚洲仓库中的库存大幅上升，暗示中国出口过剩金属，铜出口数据很强劲，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar说。
“今年上半年矿石供给的飙升已带来了精炼金属的过剩。”
中国7月未锻造铜和铜产品出口跳升至75,022吨。这是去年同期的五倍多，分析师将这解读为内需低迷的信号。
上半年铜矿供给的增加主要来自秘鲁，很大一部分又在中国被当地冶炼商加工成精炼铜。
截至7月的七个月，中国自秘鲁进口的铜矿石和铜精矿几乎翻番至逾243万吨。
美联储主席叶伦将在周四至周六于杰克森霍尔召开的会议上讲话，这是市场关注的焦点。
其它金属方面，三个月期铝 下跌0.2%至1,666美元，期锌 上涨0.2%至2,306美元。期铅 下跌0.1%至1,859美元。期锡 上涨0.1%至18,725美元。期镍 下跌0.3%至10,325美元。(完)
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(编译 汪红英/王洋; 审校 张涛)
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