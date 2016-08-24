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货币新闻 | 2016年 8月 24日 星期三 18:19 BJT

加股业绩：加拿大皇家银行第三季获利超过市场预期

路透多伦多8月24日 - 加拿大皇家银行 周三公布，第三季业绩超过市场预期，得益于旗下财富管理和资本市场业务的强劲表现。

作为该国最大的银行，加拿大皇家银行称，第三季扣除一次性项目的净利为27亿加元，每股盈余(EPS)为1.72加元，上年同期则为1.66加元。

根据汤森路透I/B/E/S，受访分析师此前平均预估加拿大皇家银行的EPS是1.70加元。（完）

(编译 高琦 审校 艾茂林)

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