加股业绩：加拿大皇家银行第三季获利超过市场预期

路透多伦多8月24日 - 加拿大皇家银行 周三公布，第三季业绩超过市场预期，得益于旗下财富管理和资本市场业务的强劲表现。

作为该国最大的银行，加拿大皇家银行称，第三季扣除一次性项目的净利为27亿加元，每股盈余(EPS)为1.72加元，上年同期则为1.66加元。