加股业绩：加拿大皇家银行第三季获利超过市场预期

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透多伦多8月24日 - 加拿大皇家银行 周三公布，第三季业绩超过市场预期，得益于旗下财富管理和资本市场业务的强劲表现。
作为该国最大的银行，加拿大皇家银行称，第三季扣除一次性项目的净利为27亿加元，每股盈余(EPS)为1.72加元，上年同期则为1.66加元。
根据汤森路透I/B/E/S，受访分析师此前平均预估加拿大皇家银行的EPS是1.70加元。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。