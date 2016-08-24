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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 18:33 BJT

中国新债：海南定向发行39.1亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京8月24日 - 中国海南省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额39.0762亿元人民币
一般和专项地方债。其中一般债为10年期品种，利率为3.10%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。
    
    专项债含五年和10年期，利率分别为2.89%和3.10%，较区间下限亦为上浮15%。

    以下为本次定向地方债具体发行情况： 

 债券类   规模（亿元  期限（年   利率（%   基准利率（%  上浮基点（bp  上浮幅度（%
   别         ）         ）         ）         ）            ）           ）
 一般债    15.0628       10        3.1        2.69           41           15
   券                                                                 
  小计     15.0628                                                         
 专项债    16.0134        5        2.89       2.52           37           15
   券                                                                 
              8          10        3.1        2.69           41           15
  小计     24.0134                                                               
  总计     39.0762                                                               
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基
金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主
体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 
(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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