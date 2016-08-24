中国新债：海南定向发行39.1亿一般和专项地方债，利率较下限上浮15%

路透北京8月24日 - 中国海南省财政厅周三公告，当日采用定向承销方式发行了总额39.0762亿元人民币 一般和专项地方债。其中一般债为10年期品种，利率为3.10%，较区间下限（国债5日均值）上浮15%。 专项债含五年和10年期，利率分别为2.89%和3.10%，较区间下限亦为上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿元 期限（年 利率（% 基准利率（% 上浮基点（bp 上浮幅度（% 别 ） ） ） ） ） ） 一般债 15.0628 10 3.1 2.69 41 15 券 小计 15.0628 专项债 16.0134 5 2.89 2.52 37 15 券 8 10 3.1 2.69 41 15 小计 24.0134 总计 39.0762 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基 金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主 体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)