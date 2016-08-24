版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 18:40 BJT

标题新闻：银科控股将以现金及股份对价全资收购中国第二大现货大宗商品交易服务在线提供商

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲
浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐