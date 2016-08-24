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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 18:34 BJT

东南亚股市：市场表现谨慎，静待美联储主席叶伦的讲话

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   379.98     0.00   +0.00  +14.17   332.82
    新加坡                     2869.57    19.14   +0.67   -0.46  2882.73
    马来西亚                  1682.06    -1.01   -0.06   -0.62  1692.51
    泰国                      1547.55     7.49   +0.49  +20.15  1288.02
    印尼                      5403.99   -13.15   -0.24  +17.66  4593.01
    菲律宾                     7866.13   -69.05   -0.87  +13.15  6952.08
    越南                        660.77     1.61   +0.24  +14.12   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)

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