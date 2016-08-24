东南亚股市：市场表现谨慎，静待美联储主席叶伦的讲话

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 379.98 0.00 +0.00 +14.17 332.82 新加坡 2869.57 19.14 +0.67 -0.46 2882.73 马来西亚 1682.06 -1.01 -0.06 -0.62 1692.51 泰国 1547.55 7.49 +0.49 +20.15 1288.02 印尼 5403.99 -13.15 -0.24 +17.66 4593.01 菲律宾 7866.13 -69.05 -0.87 +13.15 6952.08 越南 660.77 1.61 +0.24 +14.12 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 高琦/蔡美珍；审校 艾茂林/王洋)