马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二日，因预期出口增加

路透吉隆坡8月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二个交易日收升，因供应趋紧且预期出口数据更加强劲。

指标11月棕榈油期货 上涨0.9%，至每吨2,600马币(林吉特)，盘中触及8月19日以来最高的2,623马币。

成交量为38,035口，低于2015年均量44,600口。

“市场持稳，因为供应短缺，”一位吉隆坡的交易员说。

“加上出口良好，市场表现不错。明天的数据将有利(棕榈油走势)，”他补充称。他指的是船货验证机构Intertek Testing Services和Societe Generale de Surveillance的棕榈油出口数据。

交易员预计，马来西亚8月1-25日棕榈油出口较前月同期上升，因中国和印度的需求增加。

受助于印度的强劲需求，8月1-20日马来西亚棕榈油出口较前月同期增长25-27%。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油预计将突破2,607马币的技术阻力位，并进一步升至2,668马币。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油合约 微涨0.03%。大商所1月豆油合约 涨0.9%。(完)

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