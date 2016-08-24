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亚洲 | 2016年 8月 24日 星期三 19:04 BJT

标题新闻：缅甸中部周三发生6.8级地震，震中位于密铁拉以西143公里处--美国地质调查局

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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