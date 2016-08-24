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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 22:03 BJT

美国热股：阿斯利康同意将抗生素业务出售给辉瑞，盘初两股齐升

路透8月24日 - 制药商阿斯利康(AstraZeneca) 称，已同意将其小分子抗生素业务出售给辉瑞 。这项交易的金额可能超过15亿美元。

辉瑞周二收报35.09美元，周三盘初小涨0.89%，报34.13美元。

阿斯利康周二收报33.83美元，周三盘初上涨0.46%，报35.25美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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