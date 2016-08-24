版本:
中国
市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 21:59 BJT

美国热股：药商LANNETT第四季净营收增长70%，盘初大涨逾19%

路透8月24日 - 制药商LANNETT 第四季净营收增长70%，增幅好于预期，受助于主要产品销售增长，以及整合了最新收购的Kremers Urban Pharmaceutical Inc的业务。

LANNETT周二收报32.32美元，周三盘初大涨19.34%，报38.57美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐