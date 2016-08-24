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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 21:56 BJT

美国热股：INTUIT发布低迷财测，盘初急跌4%

路透8月24日 - 软件厂商INTUIT 第四季经调整的获利意外强劲，不过其对当前季度获利和营收的预估较为低迷。

INTUIT周二收报113.84美元，周三盘初急跌4.01%，报109.27美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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