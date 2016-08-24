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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 21:53 BJT

美国热股：服装零售商EXPRESS下调全年获利预估，盘初暴跌逾25%

路透8月24日 - 服装零售商EXPRESS 表示第二季表现令人失望，因营收和获利均低于自身的财测，与此同时，该公司还下调了全年的获利预估。

EXPRESS周二收报16.03美元，周三盘初暴跌25.02%，报12.02美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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