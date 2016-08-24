国际油市：亚洲380-cst燃料油现货贴水缩窄，但流动性仍偏低

路透新加坡8月24日 - 交易商表示，新加坡380-cst燃料油现货贴水周三收窄，尽管实货与纸货燃料油市场的流动性仍有限。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF缩窄0.19美元，至较新加坡报价每吨贴水0.29美元。

行业消息人士称，普氏窗口有两笔现货交易报告，规模总计4万吨380-cst燃料油。

消息人士表示，今天实货交易双方似乎都有新加坡Coastal的身影，该公司从中国石油购买2万吨船货，船期为9月16-20日，较新加坡报价每吨贴水0.25美元，同时向新加坡贸易商兴隆出售了2万吨船货，船期为9月11-15日，较新加坡报价每吨贴水0.50美元。

在纸货市场上，交投活动连续第二日保持相对淡静。

业内消息人士表示，截至1630新加坡时间，在洲际交易所(ICE)，380-cst燃料油跨月价差仅有3万吨等量的合约成交。其中包括5,000吨9月/10月跨月价差，1万吨11月/12月跨月价差，1.5万吨12月/1月价差。

周二在ICE，380-cst燃料油跨月价差的成交量也远低于通常水平。

消息人士称，这与周一的情况形成鲜明对比，当天截至相同时间的成交量超过30万吨。

不过，380-cst燃料油9月/10月跨月价差合约的价格水平周三出现分离。

消息人士表示，截至1630新加坡时间，9月/10月跨月价差在ICE平台的价格为较新加坡报价每吨升水0.05美元，而普式结算价为较新加坡报价每吨升水1美元。(完)

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