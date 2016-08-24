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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 20:11 BJT

表格：美国7月建筑许可年率修正为114.4万户，前值为115.2万户

路透8月24日 - 美国商务部周三修正了8月16日公布的7月建筑许可数据。经季节调整后的建筑许可如下:
    
    变动百分比(%)    7月   前值     6月    前值  16年/15年7月  前值
     建筑许可       -0.8   -0.1     1.5     1.5       0.2     0.9
    年率(千户)       7月   前值     6月    前值      15年7月   前值
     建筑许可　    1,144  1,152   1,153   1,153     1,142    1,142
     建筑许可(千户)  7月   前值     6月    前值      15年7月   前值
     独栋房屋        711    711     738     738       694      694
     多户房屋        433    441     415     415       448      448  (完)
  
 (编译 王洋; 审校 王兴亚)

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