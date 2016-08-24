国际油市：亚洲石脑油裂解价差从三周高位回落，但跨月价差创两周半最窄

路透新加坡8月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从三周高位每吨27.83美元下滑，不过跨月正价差处在两周半最窄，交易员表示，这是受需求和运往东方的西方船货减少提振。

尽管交易员仍然认为供给巨大，但近期韩国和台湾签订的定期和现货购买合同帮助缓解了供应过剩的状况。自欧洲和地中海运往亚洲的船货减少，也给予卖家一些支撑。

“我猜今天市场走强应是暂时的，因9月从西方运抵(亚洲)的船货少于预期，”另一位在新加坡的交易员说。

印度巴拉特石油(BPCL)9月末从科钦装船的石脑油船货的卖价转至升水区域，近期曾触及贴水区间。

巴拉特石油以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水近1美元的价格，向维多出售3.5万吨石脑油船货，船期为9月25-27日，在科钦装船。

其还以离岸价每吨较中东报价贴水约3美元的价格，向维多出售3.5万吨石脑油船货，船期为9月16-18日，在孟买装船。

另一家印度石油公司Essar Oil以升水约1美元的价格，向Petro-Diamond出售3.5万吨石脑油船货，在瓦迪纳装运，船期为9月17-21日。

亚洲汽油裂解价差连续第三日上涨，来到每桶5.22美元的高位，因大批炼厂即将进入维护期，供应过剩的状况可能会加速缓解。

预计全球范围内会有更多的炼化装置进入维护期，尤其是在中东和亚洲的出口枢纽，维护的高峰时期，每日产能将减少约500万桶，相当于全球精炼产能的约7%。

新加坡现货市场上有一笔石脑油交易和一笔汽油交易达成。(完)

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