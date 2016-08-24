欧洲汇市：英镑触及三周高位，因退欧公投后数据良好

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦8月24日 - 英镑兑美元周三升穿1.32美元，触及三周高位，在近来数据显示，英国经济在退欧公投后表现意外强韧后，投机者削减了英镑空仓。
8月16日止当周，英镑空仓触及94,238口的纪录高位，交易员表示，很多投机客目前在解除押注并锁定获利。
英镑兑欧元 上涨近1%，至0.8486英镑，为8月9日来最高。英镑兑美元 上升0.4%，报1.3273美元，为8月4日来最高。
英镑兑美元本周迄今上升1.3%，延续上周上涨1.2%的升势，受近期经济数据良好支撑。周二数据显示，英国8月制造业出口订单触及两年峰值。
上周公布的7月通胀和零售销售数据也都超过预期，这些都进一步表明消费者在英国6月退欧公投后尚未收紧支出。
“公投后出炉数据的强劲表现，已经被利率市场大幅消化的货币宽松举措，还有整体走软的美元，这些都令英镑有望升向1.3450美元，”摩根士丹利的汇市策略部主管Hans Redeker说道，“看起来英镑汇率贬值已经发挥了吸引外资进入英镑资产的作用。”
“对于英国央行将进一步放宽政策的预期已经回落，市场目前仅预计央行在11月会议有50%的可能性降息15个基点。”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Viraj Patel表示。(完)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍