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市场报道 | 2016年 8月 24日 星期三 23:53 BJT

欧洲汇市：英镑触及三周高位，因退欧公投后数据良好

路透伦敦8月24日 - 英镑兑美元周三升穿1.32美元，触及三周高位，在近来数据显示，英国经济在退欧公投后表现意外强韧后，投机者削减了英镑空仓。

8月16日止当周，英镑空仓触及94,238口的纪录高位，交易员表示，很多投机客目前在解除押注并锁定获利。

英镑兑欧元 上涨近1%，至0.8486英镑，为8月9日来最高。英镑兑美元 上升0.4%，报1.3273美元，为8月4日来最高。

英镑兑美元本周迄今上升1.3%，延续上周上涨1.2%的升势，受近期经济数据良好支撑。周二数据显示，英国8月制造业出口订单触及两年峰值。

上周公布的7月通胀和零售销售数据也都超过预期，这些都进一步表明消费者在英国6月退欧公投后尚未收紧支出。

“公投后出炉数据的强劲表现，已经被利率市场大幅消化的货币宽松举措，还有整体走软的美元，这些都令英镑有望升向1.3450美元，”摩根士丹利的汇市策略部主管Hans Redeker说道，“看起来英镑汇率贬值已经发挥了吸引外资进入英镑资产的作用。”

“对于英国央行将进一步放宽政策的预期已经回落，市场目前仅预计央行在11月会议有50%的可能性降息15个基点。”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Viraj Patel表示。(完) 　　

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