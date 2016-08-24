纽约期市：原糖从七周高位急跌，因大量止损卖单被触动

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦8月24 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三大幅下跌，之前触及七周高位，虽然距离关键阻力为还有一段距离，但大量自动卖单被触发，形成了可能对市场利空的技术型态。
咖啡和可可期货也下跌，和汤森路透核心商品指数 走势一致，该指数追踪原油等19种商品表现。
10月原糖期货 收低0.51美分，或2.46%，报每磅20.22美分，日内交投区间宽濶，盘中高见七周高位20.94美分，日低在19.93美分。
原糖期货开盘延续之前两日涨势，巴西降雨令8月下半月中西部甘蔗压榨速度放缓的前景是带动买盘的部份原因。
“原糖期价突然承压，10月原糖跌穿最初支撑位20.56美分，在跌穿20.40美分后，触动止损卖单，”Agrilion Commodity Advisers在一份报告中说，如果原糖结算价低于20.2美分，可能为再次下探心理关口20美分开啓大门。
交投区间宽阔，今日日高高于昨日高位，日低低于昨日低位，将可能吸引技术性卖出。
10月白糖期货 收跌12.20美元，或2.3%，报每吨529.90美元。
阿拉比卡咖啡价格下跌，跌穿50日移动均线后扩大跌幅。12月阿拉比卡咖啡 收跌4.15美分，或2.8%，报每磅1.431美元，结束之前四日连涨。
11月罗布斯塔咖啡 收低11美元，或0.60%，报每吨1,810美元。
12月纽约可可期货 收跌24美元，或0.8%，报每吨3,017美元。12月伦敦可可 收低20英镑，或0.8%，报每吨2,371英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍