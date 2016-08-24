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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 03:02 BJT

纽约期市：原糖从七周高位急跌，因大量止损卖单被触动

路透纽约/伦敦8月24 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三大幅下跌，之前触及七周高位，虽然距离关键阻力为还有一段距离，但大量自动卖单被触发，形成了可能对市场利空的技术型态。

咖啡和可可期货也下跌，和汤森路透核心商品指数 走势一致，该指数追踪原油等19种商品表现。

10月原糖期货 收低0.51美分，或2.46%，报每磅20.22美分，日内交投区间宽濶，盘中高见七周高位20.94美分，日低在19.93美分。

原糖期货开盘延续之前两日涨势，巴西降雨令8月下半月中西部甘蔗压榨速度放缓的前景是带动买盘的部份原因。

“原糖期价突然承压，10月原糖跌穿最初支撑位20.56美分，在跌穿20.40美分后，触动止损卖单，”Agrilion Commodity Advisers在一份报告中说，如果原糖结算价低于20.2美分，可能为再次下探心理关口20美分开啓大门。

交投区间宽阔，今日日高高于昨日高位，日低低于昨日低位，将可能吸引技术性卖出。

10月白糖期货 收跌12.20美元，或2.3%，报每吨529.90美元。

阿拉比卡咖啡价格下跌，跌穿50日移动均线后扩大跌幅。12月阿拉比卡咖啡 收跌4.15美分，或2.8%，报每磅1.431美元，结束之前四日连涨。

11月罗布斯塔咖啡 收低11美元，或0.60%，报每吨1,810美元。

12月纽约可可期货 收跌24美元，或0.8%，报每吨3,017美元。12月伦敦可可 收低20英镑，或0.8%，报每吨2,371英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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