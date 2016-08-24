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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因美国产量前景良好

路透芝加哥8月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下跌，因美国产量前景良好和本周美国中西部地区天气大致良好。

指标11月大豆期货 结算价收跌8-1/4美分，报每蒲式耳10.05-1/4美元

为期四日的Pro Farmer中西部作物巡查周二稍晚报告，内布拉斯加州和印第安纳州大豆豆荚数目高于均值。

CBOT豆粕 和豆油期货 也收低，豆油表现不及豆粕，因豆粕/豆油套利交易。

12月豆粕合约 收低1.6美元，报每短吨326.9美元。12月豆油合约 下滑0.33美分，报33.99美分。

今日CBOT大豆预估成交量为128,606口，豆粕为75,490口，豆油为160,508口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)

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