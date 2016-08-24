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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：小麦期货下滑，9月合约领跌

路透芝加哥8月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货 周三收低，现货月9月合约 跑输远月合约，交易商说。

交易商预计，CBOT的母公司芝加哥商业交易所集团下月将会上调CBOT小麦最高仓储费用，这通常会拉大小麦合约之间的价差，令近月小麦合约承压。

CBOT-9月小麦合约 收跌3-3/4美分，报每蒲式耳4.04美元。

美元 上涨给小麦市场带来进一步压力。

今日CBOT小麦期货预估成交量为90,635口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)

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