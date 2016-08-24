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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:13 BJT

美股盘后: 惠普股价盘后下挫1%，之前公布季度业绩

路透8月24日 - 惠普 周三在盘后交易中下跌1%，之前该公司公布季度业绩和财测。

惠普公布会计年度第三季营收为119亿美元，持续业务GAAP每股盈利0.49美元，非GAAP每股盈利为0.48美元。

根据汤森路透I/B/E/S，分析师预估惠普第三季每股盈利0.44美元，营收为114.6亿美元。(完)

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