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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 04:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.35%，纳斯达克指数下跌0.81%

路透纽约8月24日 - 美国股市周三回落，受材料股和医疗保健股下跌
拖累，投资者继续评估未来数月升息的可能性。
        
     根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌65.82点，或0.35%，
至18,481.48点；标准普尔500指数 收低11.46点，或0.52%，至2,17
5.44点；纳斯达克指数 下跌42.38点，或0.81%，收报5,217.70点
。(完)
　　

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