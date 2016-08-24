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市场报道 | 2016年 8月 25日 星期四 05:37 BJT

加拿大股市：录得逾八周来最大单日跌幅，因材料股下挫

路透多伦多/渥太华8月24日 - 加拿大主要股指周三录得逾八周来最大单日跌幅，因金属和原油价格下跌，拖累资源企业股价急挫。

材料股和能源股下跌，盖过金融股上涨提供的支撑。本周迄今加拿大银行公布的业绩好于预期。

材料股 大跌5.8%，因铜和黄金价格下跌。

投资者关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦在本周稍后的讲话，市场希望从中寻找到美联储会否在年底前加息的线索。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收低138.53点，或0.94%，至14,626.24点，录得6月27日来最大单日百分比跌幅。

10大类股中有七种收低。能源股回落1.1%，因油价下滑。金融股升0.4%，由银行股领涨，周二加拿大满地可银行和周三加拿大皇家银行公布的业绩均好于预期。(完) 　　

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