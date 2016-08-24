《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.88 -1.91 -1.99 2750119 京东 25.56 -0.38 -1.46 9632742 新浪 70.92 +0.17 +0.24 1221914 搜狐 39.04 +0.09 +0.23 288265 网易 211.11 -2.06 -0.97 969673 百度 171.49 -2.00 -1.15 1673459 台湾 台湾积体电路 28.39 -0.11 -0.39 1362446 联电 1.88 +0.01 +0.53 97078 日月光 6.06 +0.04 +0.66 169995 硅品精密 7.40 -0.05 -0.67 187003 和信超媒体 2.61 +0.07 +2.76 6867 友达 3.95 -0.05 -1.25 241026 中华电信 36.29 +0.03 +0.08 60051 台湾国际航电 50.59 -3.08 -5.74 3427141 香港 中国移动 62.58 -0.16 -0.26 121295 中国联通 11.61 -0.02 -0.17 59709 中国电信 52.71 +0.73 +1.40 3313 中芯国际 5.06 +0.01 +0.20 8896 电讯盈科 6.47 +0.09 +1.33 652 (完)