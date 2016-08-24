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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 06:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.88    -1.91    -1.99   2750119
    京东                25.56    -0.38    -1.46   9632742
    新浪              70.92    +0.17    +0.24   1221914
    搜狐              39.04    +0.09    +0.23    288265
    网易             211.11    -2.06    -0.97    969673
    百度             171.49    -2.00    -1.15   1673459
    
    台湾
    台湾积体电路       28.39    -0.11    -0.39   1362446
    联电                1.88    +0.01    +0.53     97078
    日月光              6.06    +0.04    +0.66    169995
    硅品精密           7.40    -0.05    -0.67    187003
    和信超媒体         2.61    +0.07    +2.76      6867
    友达                3.95    -0.05    -1.25    241026
    中华电信           36.29    +0.03    +0.08     60051
    台湾国际航电      50.59    -3.08    -5.74   3427141
    
    香港
    中国移动           62.58    -0.16    -0.26    121295
    中国联通           11.61    -0.02    -0.17     59709
    中国电信           52.71    +0.73    +1.40      3313
    中芯国际            5.06    +0.01    +0.20      8896
    电讯盈科         6.47    +0.09    +1.33       652
    (完)

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