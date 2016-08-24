《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.88 -1.91 -1.99 2750119 京东 25.56 -0.38 -1.46 9632742 新浪 70.92 +0.17 +0.24 1221914 搜狐 39.04 +0.09 +0.23 288265 网易 211.11 -2.06 -0.97 969673 百度 171.49 -2.00 -1.15 1673459 台湾 台湾积体电路 28.39 -0.11 -0.39 1362446 联电 1.88 +0.01 +0.53 97078 日月光 6.06 +0.04 +0.66 169995 硅品精密 7.40 -0.05 -0.67 187003 和信超媒体 2.61 +0.07 +2.76 6867 友达 3.95 -0.05 -1.25 241026 中华电信 36.29 +0.03 +0.08 60051 台湾国际航电 50.59 -3.08 -5.74 3427141 香港 中国移动 62.58 -0.16 -0.26 121295 中国联通 11.61 -0.02 -0.17 59709 中国电信 52.71 +0.73 +1.40 3313 中芯国际 5.06 +0.01 +0.20 8896 电讯盈科 6.47 +0.09 +1.33 652 (完)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583