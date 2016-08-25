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货币新闻 | 2016年 8月 25日 星期四 13:43 BJT

更正-更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存意外增加，汽油库存微升

(更正：因译文有误，内文最后一段改为“市场预估为增加40万桶”，非“减少40万桶”)

路透8月24日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油与汽油库存意外增加，因炼厂减产。数据公布后石油期货下滑。

8月19日止当周，美国原油库存 增加250万桶，市场预估为减少45.5万桶。美国东岸原油库存大增310万桶，为2015年2月来最大增幅。

“由于炼厂产能利用率下降与进口大增，原油库存因而上升，导致报告结果偏空，特别是相对于预期，”纽约能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff表示。

上周美国原油日进口量 增加44.9万桶。

EIA数据显示，日炼油量 减少18.6万桶。炼厂产能利用率 下滑1个百分点至92.5%。

美国上周汽油库存 微增3.6万桶，路透调查预估为减少120万桶。

EIA周报数据显示，美国墨湾沿岸地区汽油库存达到2013年来首见的季节性高位，这可能反映需求疲弱拖累活动下降。

数据公布后，美国汽油期约 转跌，美国原油期货 扩大跌幅，1513 GMT时下滑2.7%至每桶46.84美元。

EIA称，上周美国原油交割地--库欣库存 增加37.5万桶。

EIA数据显示，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加12.2万桶，市场预估为增加40万桶。EIA称，经季节性调整，整体库存量位于2011年来最高单周水平。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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