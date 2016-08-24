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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 07:22 BJT

《汇市简讯》美元兑除日圆以外亚币：低接买盘受青睐

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* 美元兑除日圆以外亚币持坚，G10货币对涨跌互现，但低接买盘受青睐

* 新兴经济体增长相关担忧、油价/大宗商品价格疲软抑制风险偏好

* 杰克森霍尔会议前情绪谨慎，抑制涨势(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 杜明霞)

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