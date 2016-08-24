金砖国家：8月24日股汇市收盘纵览

路透8月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月24日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌1.08%，报896.75点。

中国股市：沪综指缩量小幅收跌，短期资金面偏紧致观望气氛较浓

中国汇市：美指涨致人民币收跌，人民币资金偏紧推升美元掉期曲线

香港股市：创三周来最大单日跌幅，因美国强劲数据增加升息机率

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巴西股市：拉美多数股市随大宗商品价格走低而跌，交易员在场边观望，静待本周稍后美联储主席叶伦的演讲。巴西指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.52%，报57,717.881点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.2222/29，上日收报3.2320/35。

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南非股市：收高，投资人静待美联储今年是否升息的更多线索。指标Top-40指数 收盘上涨1.56%，报46,858.57点；大盘综合指数 收盘上涨1.14%，报53,562.8点。

南非汇市：兰特下挫1.5%，因南非财长称不会向警方报到

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印度股市：在季报亮眼的制药商Aurobindo Pharma 领涨下小幅收高；但人气仍不安，静待美联储今年是否升息的进一步指引。BSE指数 收盘上涨0.25%，报28,059.94点；NSE指数 收盘上涨0.21%，报8,650.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报67.1075/67.1175，上日收报67.0575/67.0675。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌1.46%，报958.04点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌1.55%，报498.15点。