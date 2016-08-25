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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 08:00 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月25日 - 周四出炉的资本流动数据显示，8月20日止当周外资转为卖超日股
。
    
    外资8月20日止当周在日本股市卖超2,296亿日圆，前一周为买超945亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券4,331亿日圆，前一周为买超12,976亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
    
                       股市           债市        货币市场
    8月14日-8月20日   -229.6         +298.1         +866.5 
    8月 7日-8月13日    +94.5r        +474.8       -1,735.5 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
    
                       股市           债市        货币市场
    8月14日-8月20日   +142.7         +433.1         -142.3 
    8月 7日-8月13日   +141.4       +1,297.6r         -85.2   
    7月31日-8月 6日   +243.7         +912.1r        -106.5 
     
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)
  
 (编译 郑茵 审校 张若琪)

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