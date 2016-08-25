表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者继续买超海外债券

路透东京8月25日 - 周四出炉的资本流动数据显示，8月20日止当周外资转为卖超日股 。 外资8月20日止当周在日本股市卖超2,296亿日圆，前一周为买超945亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券4,331亿日圆，前一周为买超12,976亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 8月14日-8月20日 -229.6 +298.1 +866.5 8月 7日-8月13日 +94.5r +474.8 -1,735.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 8月14日-8月20日 +142.7 +433.1 -142.3 8月 7日-8月13日 +141.4 +1,297.6r -85.2 7月31日-8月 6日 +243.7 +912.1r -106.5 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 郑茵 审校 张若琪)