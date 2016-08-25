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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 08:33 BJT

标题新闻：日立与台湾中钢合作发展外海风力发电业务，年营收目标200-300亿日圆--日经报导

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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