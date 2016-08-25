《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

路透8月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7538 港元 ) 美国股市周三回落，道琼工业指数 收跌65.82点，或0.35%，至18,481.48点，受材料股和健保股下 跌拖累，投资者继续评估未来数月升息的可能性。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 121.340 -2.28 34291 9.408 -2.10 中国铝业 9.080 0.33 3256 2.816 -1.19 中国移动 62.580 -0.26 121295 97.047 -0.31 中国人寿 11.750 -0.68 84441 18.221 -0.32 中石油 67.130 -1.02 22892 5.205 -1.23 中石化 71.710 -0.24 13549 5.560 -0.53 汇丰控股 35.770 0.22 1546609 55.471 0.49 中电信 52.710 1.40 3313 4.087 0.17 中国联通 11.610 -0.17 59709 9.002 -0.86 兖州煤业 5.720 -1.21 9700 4.435 0.12 华能国际 24.650 0.00 9565 4.778 -0.04 南方航空 32.890 -0.63 3141 5.100 0.01 东方航空 27.470 0.40 1592 4.260 0.71 中芯国际 5.060 0.20 8896 0.785 0.60 （完） (整理 梁慧仪)