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亚洲 | 2016年 8月 25日 星期四 08:05 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月25日

路透8月25日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7538
港元 )
    
    美国股市周三回落，道琼工业指数 收跌65.82点，或0.35%，至18,481.48点，受材料股和健保股下
跌拖累，投资者继续评估未来数月升息的可能性。 
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              121.340     -2.28       34291       9.408       -2.10
 中国铝业                            9.080       0.33        3256        2.816       -1.19
 中国移动                            62.580      -0.26       121295      97.047      -0.31
 中国人寿                            11.750      -0.68       84441       18.221      -0.32
 中石油                              67.130      -1.02       22892       5.205       -1.23
 中石化                              71.710      -0.24       13549       5.560       -0.53
 汇丰控股                            35.770      0.22        1546609     55.471      0.49
 中电信                              52.710      1.40        3313        4.087       0.17
 中国联通                            11.610      -0.17       59709       9.002       -0.86
 兖州煤业                            5.720       -1.21       9700        4.435       0.12
 华能国际                            24.650      0.00        9565        4.778       -0.04
 南方航空                            32.890      -0.63       3141        5.100       0.01
 东方航空                            27.470      0.40        1592        4.260       0.71
 中芯国际                            5.060       0.20        8896        0.785       0.60
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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